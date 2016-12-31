December 31, 2016
مجلة عربية سياسية إسبوعية -
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صدرت عن مؤسسة الشرق الأوسط للإعلام والنشر في بريطانيا عام 1997 .
الناشر - رئيس التحرير :
أمين السباعي
Publisher and editor in
Chief : amine Sibai.
www.ainalyaqeen.com
ainalyaqeen@hotmail.com
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وزير خارجية أميركا ينتقد سياسة حكومة اسرائيل
كيرى : بناء المستوطنات وعدم الاتفاق على حل مع الفلسطينيين تهديد واضح للسلام
نتنياهو يحمل على كيرى ويتهمه بالتحيز ضد اسرائيل
اسرائيل تستمر فى تحدى العالم وتتابع بناء المستوطنات ووزير خارجيتها يأمر بقطع الاتصال مع السلطة الفلسطينية
ترحيب عربى ودولى برؤية كيرى للسلام
وزير الدفاع الباكستانى يهدد اسرائيل بقصفها بالسلاح النووى
الرئيس الروسى يعلن التوصل لوقف إطلاق النار فى سوريا
بوتين : بدء مفاوضات سلام دولية مع تركيا وايران
مصر مرشحة للإنضمام إلى مفاوضات الاستانة وترشيح بعض الدول العربية للمشاركة
النظام والمعارضة يوافقون على الهدنة وسط بعض التحفظات
تحرك كردى لاعلان قيام حكم ذاتى فى المناطق الكردية فى سوريا
الرئيس الأسد لوفد أوروبى : أرفعوا الحصار عن سوريا والحل فى سوريا بيد الشعب
سلطنة عمان تنضم إلى تحالف الدول لمكافحة الارهاب
المركز العربي – الأوروبي بأوسلو يمنح السلطان قابوس بن سعيد جائزة الإنسان العربي الدولية لعام 2016
بحث آفاق التعاون بين السلطنة وفلسطين
تسجيل 81 ترخيصا صناعيا بأكثر من 9 ملايين ريال عبر "استثمر بسهولة"
الناخبون العمانيون انتخبوا المجالس البلدية فى جميع الولايات
وزير الداخلية يتفقد مركزى انتخابات المجالس البلدية بمدحاء والسنينة
وكيل وزارة الداخلية : المجالس البلدية حلقة فى سلسلة تكامل المؤسسات وترسيخ القانون والمشاركة الوطنية فى صنع القرار وفق ما اراده لعمان جلالة السلطان قابوس ابن سعيد
عدد الناخبين حوالى 550 الفاً منهم حوالى 251 الف ناخبة و 298 ألف ناخباً
نسبة التصويت بلغت 63.20 بالمائة
الحكومة اللبنانية نالت الثقة ب 87 صوتا وحجبها 4 وامتنع 1 من أصل 92 مقترعا
الحريري : الحكومة ستعالج الأولويات والقضاء على الفساد يتطلب مكننة الدولة
عون : العدالة المتأخرة ليست بعدالة ومنذ اليوم القضاة محررون من تبعية السلطة السياسية
الرئيس عون : الجيش والأجهزة الأمنية أساس الوطن والشعب وراءها والقيادة السياسية تمنحها الحصانة
نصر الله : أحد أخطر عناوين الحرب في المنطقة هو الحرب على المقاومة ومحورها
سعد الحريري في بيانه الوزاري أمام مجلس النواب :
حق اللبنانيين علينا أن نعيد اليهم الثقة بالوفاق الوطني وبدولتهم ومؤسساتها
سنبادر لإقرار ميزانية الدولة للعام 2017
حكومتنا تؤكد حق المواطنين في مقاومة الاحتلال
نلتزم باستراتيجية محددة وفاعله لمكافحة الإرهاب
الكاردينال الراعى ترأس قداس الميلاد فى حضور الرئيس عون : لمصالحة وطنية ومعالجة أخطار مليونى لاجئ ونازح يشكلون عبئاً تنوء تحته الدولة والشعب
الرئيس عون وعقيلته يحضران القداس الميلادى فى بكركى
رئيس الجمهورية : لن تصدموا بوعودنا وسيتم ملء الفراغات بما يلزم
المطران عوده فى قداس الميلاد: لخطاب سياسى يبنى شعباً متماسكاً لا شعوباً طائفية متفرقة
المطران مطر ترأس قداس الميلاد فى بيروت : لتعميق التقارب بين الجميع واجراء مصالحة شاملة وايجاد حلول لتنظيم حياتنا الديموقراطية
رسالة الميلاد ليوحنا العاشر : صلاتنا من أجل سلام سوريا واستقرار لبنان وخير الشرق
بسترس فى قداس الميلاد : لتعنى الحكومة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لا ان يقتصر عملها على قانون الانتخاب
مجلس نقابة محررى الصحافة اللبنانية يطالب الدولة بسرعة معالجة ازمة الصحافة المكتوبة
الأزمة تهدد آلاف العائلات اللبنانية بالتشرد نتيجة لاقدام بعض الصحف على صرف الصحافيين من العمل
مجلس النقابة : الصحافة اللبنانية تمثل ذاكرة لبنان الوطنية والقومية ولا يجوز التفريط بهذه الثروة الحضارية والثقافية
ميلاد مجيد وسنة سعيدة
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